Lluvias ayudan al Cutzamala con 76% de llenado; su mejor cifra en la última década

El Sistema Cutzamala sumó 10 semanas consecutivas de franca recuperación gracias a la Temporada de Lluvias 2026, que lo tiene con el 76.20 por ciento de llenado, para un total de 596.32 millones de metros cúbicos de agua disponible, la mejor cifra de los últimos 10 años para estas fechas.

La Planta Potabilizadora "Los Berros" procesa y envía actualmente un promedio histórico de 15 mil litros por segundo al Valle de México. Ernesto Méndez

De acuerdo con datos del organismo de Cuencas Aguas del Valle de México (OCAVM), la Presa Valle de Bravo cuenta con 82.70 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 73.11 por ciento y la Presa El Bosque 66.39 por ciento.

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El promedio de envío de agua a la región es de 15.775 metros cúbicos por segundo, que se divide en 9.714 metros cúbicos por segundo para la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 6.061 metros cúbicos por segundo para la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Desde que empezó el repunte del Sistema Cutzamala, el pasado 4 de junio, se han recuperado 70.645 millones de metros cúbicos de agua.