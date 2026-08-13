Sujeto que golpeó a recepcionista en hotel de Santa Fe ya cayó; se escondía en EU

Un sujeto identificado como Octavio “N” era buscado por el delito de intento de feminicidio de una recepcionista de un hotel en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. El caso se hizo viral tras revelarse los videos en los que se observa al agresor que ataca física y verbalmente a la mujer e incluso la tira al piso.

El agresor finalmente fue detenido en San Diego, California, Estados Unidos. Autoridades estadounidenses lo detuvieron luego de que la Fiscalía de la CDMX lograra ubicarlo como el hombre buscado.

El caso ocurrió el pasado 29 de junio, sin embargo, el video se viralizó más de dos semanas después, fue hasta cerca del 15 de julio que las imágenes inundaron las redes sociales. Incluso algunas fuentes señalaron que el golpeador permaneció hospedado en el mismo lugar durante esos días. Ante ello la Fiscalía consiguió una orden de aprehensión en su contra.

Luego de hacerse viral el video se supo que Octavio “N” huyó. Ante la sospecha de que hubiera cruzado la frontera, la búsqueda se extendió fuera del país: se solicitó una Ficha Roja de Interpol, se activaron alertas migratorias y comenzó el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos. Finalmente fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses.

Por ahora permanece bajo custodia en Estados Unidos. La Fiscalía de la CDMX ya trabaja con autoridades mexicanas y estadounidenses para conseguir su deportación y traerlo de regreso a México, donde deberá enfrentar el proceso por feminicidio en grado de tentativa.