¡Caen más por despojo! Ahora fueron 2 en Iztapalapa, CDMX

Dos sujetos fueron detenidos luego de que vecinos los señalaron por forzar la chapa de la puerta y meterse a un inmueble en construcción, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.

El reporte llegó al C2 Oriente, cuando los policías llegaron al predio en la calles Villa Diezma y Villa General Roca, fueron los propios vecinos quienes les dijeron que momentos antes habían visto a los dos sujetos forzar la entrada y meterse al lugar.

Los agentes entraron al inmueble y encontraron a los hombres, de 37 y 36 años. Ellos aseguraron que simplemente los habían contratado para hacer la limpieza del lugar, pero cuando les pidieron algún contrato o por lo menos los datos del supuesto propietario, no pudieron presentarlos y, según la SSC, comenzaron a caer en contradicciones.

Los dos fueron detenidos y llevados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo.

Van varios casos de despojo

Este caso se suma a una serie de detenciones recientes en la capital. En Tláhuac fueron detenidos tres hombres que presuntamente entraron a una propiedad y comenzaron a hacer excavaciones sin autorización.

Detenidos por despojo Especial

En Álvaro Obregón, otros dos sujetos fueron sorprendidos dentro del departamento de un hombre que había salido a hacer ejercicio; incluso les aseguraron un arma y presunta droga.

Detenidos por despojo Especial

En Narvarte Poniente, dos hombres fueron detenidos después de que la propietaria de un inmueble descubrió que le habían cambiado la cerradura.

Acusadas de despojo Especial

También está el caso de Virginia “N” y Diana “N”, vinculadas a proceso por el presunto despojo agravado de una vivienda de Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle. La Fiscalía investiga además si Virginia pudiera estar relacionada con otros casos.

Además, entre el 6 y el 10 de agosto se presentaron 30 denuncias inicialmente relacionadas con despojo ante la Fiscalía capitalina, aunque 18 finalmente correspondían a otros delitos y ocho seguían bajo análisis. El Gobierno de la CDMX prepara además una Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, con alrededor de 100 abogados para atender este tipo de casos.