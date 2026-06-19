¡Ni la lluvia frenó la fiesta! Miles van del Zócalo al Ángel a festejar triunfo

Ni la lluvia, ni los cierres de acceso, ni las largas caminatas para regresar a casa pudieron apagar la euforia, por el triunfo de la Selección Mexicana, segunda al hilo, en el Mundial 2026.

Miles de aficionados se reunieron en el Angel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Seleccion Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Galo CaÃ±as RodrÃ­guez

Con el silbatazo final minutos antes de las 9 de la noche, la victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur desató una celebración multitudinaria en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en calles aledañas, donde, en total, unas 170 mil personas siguieron las acciones del encuentro.

115 mil no pudieron entrar al Zócalo

Mientras 55 mil aficionados ocuparon la plancha de la Plaza de la Constitución, otras 115 mil personas que ya no pudieron ingresar, observaron el partido a través de las 11 pantallas gigantes colocadas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, en cruces como Juárez y Bellas Artes; 5 de Mayo y Palma; 5 de Mayo e Isabel la Católica; 20 de Noviembre y Uruguay; 20 de Noviembre y Mesones, así como en diversos puntos de Pino Suárez.

Miles de aficionados se reunieron en el Angel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Seleccion Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Galo CaÃ±as RodrÃ­guez

“México, México” gritaban a coro los asistentes, algunos con la pintura de la bandera tricolor escurriendo sobre su rostro y que se habían colocado horas antes.

El silbatazo final apenas marcó el inicio de otra jornada. Familias enteras, jóvenes enfundados en la camiseta verde y grupos de amigos comenzaron a abandonar el Zócalo.

Del Zócalo al Ángel

Algunos apresuraban el paso para llegar la estación Pino Suárez de la Línea 2 del Metro, la única que permanecía abierta en la zona; otros emprendieron una larga caminata hacia el Ángel de la Independencia para continuar los festejos.

“Esperábamos un dos a cero, pero con un 1-0 estamos del otro lado”, comentó Roberto, aficionado originario de Tampico, Tamaulipas, mientras avanzaba acompañado de su familia.



“El festejo sigue en el Ángel”, añadió sonriente, protegido de la lluvia por un impermeable de plástico adquirido minutos antes en la plancha del Zócalo, donde comerciantes ambulantes, aprovecharon el aguacero para multiplicar las ventas.

Y es que la lluvia llegó en pleno segundo tiempo. Primero fueron unas cuantas gotas; después, una cortina de agua obligó a los asistentes a cubrirse con paraguas, banderas, impermeables y cualquier objeto que encontraran a la mano, además de acompañar la lluvia con cánticos y aplausos.

Muchos de ellos habían llegado desde antes del amanecer. Desde las cinco de la mañana comenzaron a formarse filas alrededor del primer cuadro de la ciudad para asegurar un lugar cuando las puertas del FIFA Fan Fest se abrieron a las 8:30 horas.

Miles de aficionados se reunieron en el Angel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Seleccion Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Galo CaÃ±as RodrÃ­guez

Poco después de las 5 de la tarde, el recinto alcanzó el aforo máximo permitido de 55 mil personas.

Los policías encargados de resguardar las vallas cerraron los accesos de 5 de Febrero y 16 de Septiembre, así como el de Venustiano Carranza y 5 de Febrero, dejando únicamente habilitada la entrada por Pino Suárez.

Hubo portazo

La presión de la multitud terminó por rebasar los controles. En la esquina de Pino Suárez y Venustiano Carranza se registró un portazo. Los elementos de seguridad fueron superados por la cantidad de personas que buscaban ingresar al Fan Fest. No hubo lesionados y finalmente se permitió el acceso.

El Zócalo capitalino volvió a convertirse en el principal punto de reunión de los aficionados, con un aforo de más de 55 mil personas Foto: Especial

Más de 3 mil 700 elementos de distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana —entre ellos agrupamientos Zorros, Ateneas y Marco Polo— intentaron ordenar el flujo de personas que, durante varias horas, convirtió a Venustiano Carranza en un río humano que se extendía desde Pino Suárez hasta Eje Central.

El Zócalo capitalino volvió a convertirse en el principal punto de reunión de los aficionados, con un aforo de más de 55 mil personas Foto: Especial

La fiesta también tuvo acento internacional

Con una figura del Chapulín Colorado y otra de El Chavo del Ocho colgando de su pecho, Flavio Justo llegó desde Río de Janeiro para vivir la experiencia mundialista.

Dijo a Excélsior que, aunque su corazón es cien por ciento carioca, “hoy estoy con México”.

“Son personas muy cercanas a Brasil por la alegría y la felicidad. Abrieron su casa. Traigo al Chapulín porque en Brasil forma parte de nuestra infancia”, explicó antes de lanzar un sonoro “¡Viva México!”.

La simpatía por el equipo nacional también conquistó a visitantes europeos.

“Lo amo. La comida es muy sabrosa. Toda la gente es muy amable. Me gusta mucho México”, afirmó Mike, -en español mezclado con el idioma inglés-, un aficionado originario de Suiza que visita por primera vez el país para disfrutar del Mundial.

En tanto, en medio de cánticos y porras, alusivas al triunfo contra Corea, camino al Metro, los aficionados atravesaban las carpas del plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene desde hace 17 días en calles del Centro Histórico.

“Esperemos que en el próximo partido gane 2-0 contra República Checa”, aventuró Roberto, mientras continuaba su marcha entre la multitud.

“Porque la esperanza es lo último que muere”, remarcó.