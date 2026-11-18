Ante el incremento de fraudes en entornos virtuales, donde 21 por ciento de los reportes por delitos de este tipo ocurren entre los adultos mayores, de los que ocho de cada 10 casos corresponden a fraudes o extorsiones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y Meta presentaron la campaña “Navega trucha”.

La iniciativa busca frenar estafas recurrentes durante los festejos decembrinos, tales como el "Pensionazo", los "Montaviajes" y los "Montadeudas".

Para maximizar el alcance con un enfoque intergeneracional, que impulse las redes de apoyo familiares, la campaña es protagonizada por la actriz y cantante Erika Buenfil, así como por los creadores de contenido Miguel Giralt y María Angélica López.

Mediante anuncios en Facebook y reels, se difundirán alertas para evitar compartir datos personales, desconfiar de falsos incrementos en pensiones y rechazar solicitudes de depósitos para trámites.

“Tenemos un compromiso permanente con las personas mayores. Desde 2018, hemos brindado atención especializada a más de 11 mil personas de este grupo de la población. Y sabemos que es fundamental reforzar la prevención en entornos digitales, ya que casi ocho de cada 10 reportes por delitos digitales realizados por personas mayores están relacionados con fraudes o extorsiones”, destacó Gabriela González, directora general del Consejo Ciudadano.

La Profeco recomendó a este sector adoptar el uso de herramientas tecnológicas a su propio ritmo, consultar a familiares de confianza antes de validar transacciones en línea y reportar anomalías ante el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722).

Asimismo, el Consejo Ciudadano recordó que mantiene activa la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533) para brindar asesoría jurídica y psicológica gratuita las 24 horas del día.