'Montoneras' atracan en calles abarrotadas del Centro de CDMX

Cinco mujeres fueron detenidas en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que presuntamente atracaran a una pareja, a la que además habrían golpeado. Dos de las sospechosas ya son conocidas por las autoridades, pues cuentan con antecedentes por robo.

Así es su modus operandi @c4jimenez

Los hechos fueron registrados en el cruce de Francisco I. Madero e Isabel la Católica, zona por la que diariamente caminan cientos de personas entre comercios, restaurantes y oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Justo por ahí pasaban una joven de 24 años y un hombre de 26 cuando, según denunciaron, fueron sorprendidos por cinco mujeres que los agredieron físicamente y les arrebataron sus cosas.

La pareja pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaban recorridos de vigilancia por la zona, alcanzaron a señalar a las presuntas responsables, por lo que los uniformados fueron tras ellas y lograron interceptarlas.

Al revisarlas, los agentes encontraron un teléfono celular azul y una cartera que contenía identificaciones y varias tarjetas bancarias. Los objetos fueron mostrados a los afectados, quienes los reconocieron como suyos.

Con las pertenencias recuperadas y el señalamiento directo de las víctimas, las cinco mujeres: Fernanda (ex presidiaria), Yesenia (ex rea), Zara, María Michell N e Irlanda, de 24, 28, 29, 30 y 34 años, terminaron detenidas y fueron trasladadas ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Al revisar los antecedentes de las detenidas, descubrieron que dos de ellas ya habían tenido problemas con la justicia por hechos similares. La mujer de 34 años, por ejemplo, había ingresado a prisión en tres ocasiones por distintos tipos de robo: una durante 2023 y otras dos en lo que va de 2026.

La detenida de 29 años estuvo en prisión en 2022 por robo a transeúnte y, dos años después, fue presentada ante el Ministerio Público por un caso de robo a negocio. Además, tuvo que comparecer ante un juez cívico por alterar el orden público. Si las reconoces... denúncialas.