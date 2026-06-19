Marcha de la CNTE, protestas y eventos masivos invadirán las calles de CDMX este viernes
Este viernes 19 de junio habrá al menos una marcha, cinco manifestaciones y más de 10 eventos masivos, la mayoría con relación al Mundial de Futbol. Aquí las alternativas viales.
Este viernes 19 de junio en la Ciudad de México habrá al menos una marcha, cinco manifestaciones y más de 10 eventos masivos, la mayoría relacionados con el Mundial de Futbol, te damos los detalles de cada uno para que tomes previsiones y no se te haga tarde.
MARCHA
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Hora: 10:00 horas
Salida: Ángel de la Independencia
Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez.
Motivo: Marcha por los 10 años de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, para exigir justicia para las víctimas y sus familias.
Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Chapultepec.
MANIFESTACIONES
Laboratorio 4:20
Hora: 12:00 horas
Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.
Actividad: Recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Bucareli y Circuito Interior.
Comunidad Artística y Poética de México
Hora: 17:00 horas
Lugar: Casa del Poeta, Álvaro Obregón 73, Roma Norte.
Actividad: Lectura de poemas en defensa de la vocación cultural del recinto.
Alternativas viales: Insurgentes, Cuauhtémoc, Oaxaca y Chapultepec.
Liberum A.C.
Hora: Durante el día
Lugar: Glorieta de Insurgentes.
Actividad: Volanteo sobre protección animal y medio ambiente.
Alternativas viales: Reforma, Chapultepec, Circuito Interior y Eje 1 Poniente Bucareli.
Frente por la Vivienda Joven
Hora: Durante el día
Lugar: República de Cuba 11, Centro Histórico.
Actividad: Recolección de firmas para reforma en materia de vivienda.
Alternativas viales: Eje Central, República de Venezuela, Belisario Domínguez y Circunvalación.
Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”
Hora: 18:00 horas
Lugar: Av. Emiliano Zapata 47, Portales Norte.
Actividad: Asamblea para preparar movilización nacional en defensa de Cuba.
Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Municipio Libre, División del Norte y Eje 7 Sur.
EVENTOS MASIVOS
Filmación de documental “Zócalo, el Corazón de México”
Hora: 05:00 horas
Lugar: Zócalo Capitalino.
Alternativas viales: Eje Central, Izazaga, Fray Servando y José María Pino Suárez.
Corredores Turísticos
Desde las 6:00 horas
Lugares: Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Reforma, Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y otros puntos turísticos.
Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central y Viaducto.
Festival Campo Marte 26
Desde las 08:00 horas
Lugar: Campo Marte.
Alternativas viales: Constituyentes, Ejército Nacional, Periférico y Marina Nacional.
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
Hora: 10:00 horas
Lugar: Monumento a la Madre.
Alternativas viales: Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y Chapultepec.
Festivales Futboleros en la CDMX
Hora: 10:00 horas
Lugares: Parque de la Bombilla, Tezozómoc, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Deportivo Vivanco, Deportivo Xochimilco y otros.
Alternativas viales: Dependen de cada sede; como opciones generales, Periférico, Circuito Interior y Ejes Viales principales.
FIFA Fan Festival
Hora: 11:30 horas
Lugar: Zócalo Capitalino.
Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.
Festejos del Día del Padre
Hora: Durante el día
Lugar: Diversos puntos de las 16 alcaldías.
México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”
Hora: Durante el día
Lugar: Palacio de Bellas Artes.
Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Reforma y Puente de Alvarado.
Inauguración Arcoíris Global de Ivette Mattern
Hora: 18:45 horas
Trayecto: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.
Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Fray Servando y Chapultepec.
Jardín Elevado Tlallipan
Hora: 19:00 horas
Lugar: Calzada San Antonio Abad, entre Chabacano y Pino Suárez.
Lucha Libre Profesional “Fantásticamente México 2026”
Hora: 20:30 horas
Lugar: Arena México.
Alternativas viales: Cuauhtémoc, Eje Central, Chapultepec y Dr. Río de la Loza.
Jesse & Joy
Hora: 20:30 horas
Lugar: Auditorio Nacional.
Alternativas viales: Ejército Nacional, Marina Nacional, Constituyentes y Periférico.
Gigantes del Futbol
Hora: Durante el día
Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Ribera de San Cosme y Eje 1 Norte.
Futlán, Tierra de Futbol
Hora: Durante el día
Lugar: Parque Aztlán.
Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional y Marina Nacional.