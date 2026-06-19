Marcha de la CNTE, protestas y eventos masivos invadirán las calles de CDMX este viernes

Este viernes 19 de junio en la Ciudad de México habrá al menos una marcha, cinco manifestaciones y más de 10 eventos masivos, la mayoría relacionados con el Mundial de Futbol, te damos los detalles de cada uno para que tomes previsiones y no se te haga tarde.

MARCHA

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

CIUDAD DE MÉXICO. Llegan relevos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Centro Histórico.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

Hora: 10:00 horas

Salida: Ángel de la Independencia

Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez.

Motivo: Marcha por los 10 años de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, para exigir justicia para las víctimas y sus familias.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Chapultepec.

MANIFESTACIONES

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Actividad: Recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Bucareli y Circuito Interior.

Comunidad Artística y Poética de México

Hora: 17:00 horas

Lugar: Casa del Poeta, Álvaro Obregón 73, Roma Norte.

Actividad: Lectura de poemas en defensa de la vocación cultural del recinto.

Alternativas viales: Insurgentes, Cuauhtémoc, Oaxaca y Chapultepec.

Liberum A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Glorieta de Insurgentes.

Actividad: Volanteo sobre protección animal y medio ambiente.

Alternativas viales: Reforma, Chapultepec, Circuito Interior y Eje 1 Poniente Bucareli.

Frente por la Vivienda Joven

Hora: Durante el día

Lugar: República de Cuba 11, Centro Histórico.

Actividad: Recolección de firmas para reforma en materia de vivienda.

Alternativas viales: Eje Central, República de Venezuela, Belisario Domínguez y Circunvalación.

Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”

Hora: 18:00 horas

Lugar: Av. Emiliano Zapata 47, Portales Norte.

Actividad: Asamblea para preparar movilización nacional en defensa de Cuba.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Municipio Libre, División del Norte y Eje 7 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Filmación de documental “Zócalo, el Corazón de México”

Hora: 05:00 horas

Lugar: Zócalo Capitalino.

Alternativas viales: Eje Central, Izazaga, Fray Servando y José María Pino Suárez.

Corredores Turísticos

Desde las 6:00 horas

Las pantallas se ubican en Avenida Juárez, Regina, Pino Suárez, 20 de Noviembre, República de El Salvador, entre otras Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Lugares: Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Reforma, Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y otros puntos turísticos.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central y Viaducto.

Festival Campo Marte 26

Desde las 08:00 horas

Lugar: Campo Marte.

Alternativas viales: Constituyentes, Ejército Nacional, Periférico y Marina Nacional.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

Hora: 10:00 horas

Lugar: Monumento a la Madre.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y Chapultepec.

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00 horas

Captura de pantalla.

Lugares: Parque de la Bombilla, Tezozómoc, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Deportivo Vivanco, Deportivo Xochimilco y otros.

Alternativas viales: Dependen de cada sede; como opciones generales, Periférico, Circuito Interior y Ejes Viales principales.

FIFA Fan Festival

Hora: 11:30 horas

Lugar: Zócalo Capitalino.

Las pantallas se ubican en Avenida Juárez, Regina, Pino Suárez, 20 de Noviembre, República de El Salvador, entre otras Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.

Festejos del Día del Padre

Hora: Durante el día

Lugar: Diversos puntos de las 16 alcaldías.

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”

Hora: Durante el día

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Reforma y Puente de Alvarado.

Inauguración Arcoíris Global de Ivette Mattern

Hora: 18:45 horas

Trayecto: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Fray Servando y Chapultepec.

Jardín Elevado Tlallipan

Hora: 19:00 horas

Lugar: Calzada San Antonio Abad, entre Chabacano y Pino Suárez.

Lucha Libre Profesional “Fantásticamente México 2026”

Hora: 20:30 horas

Lugar: Arena México.

Alternativas viales: Cuauhtémoc, Eje Central, Chapultepec y Dr. Río de la Loza.

Jesse & Joy

Hora: 20:30 horas

Lugar: Auditorio Nacional.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Marina Nacional, Constituyentes y Periférico.

Gigantes del Futbol

Hora: Durante el día

Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Ribera de San Cosme y Eje 1 Norte.

Futlán, Tierra de Futbol

Hora: Durante el día

Lugar: Parque Aztlán.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional y Marina Nacional.