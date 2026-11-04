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Metro Línea B: Hasta las 18:30 horas podrían reanudar servicio completo  

Continúan los servicios de apoyo con autobuses de RTP, otros vehículos oficiales y de transporte público.

Por: Jonás López

Trabajadores realizan las labores para reanudar el servicio, han tenido que acercar los materiales para hacer las reparaciones de los cables afectados.
Trabajadores realizan las labores para reanudar el servicio, han tenido que acercar los materiales para hacer las reparaciones de los cables afectados.Especial STC Metro

Hasta las 18:30 horas podrían reanudar el servicio todas las estaciones de la Línea B del Metro, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava.

"Bajo el intenso sol, nuestras compañeras y compañeros trabajan sin descanso, mientras agilizamos la llegada de los materiales necesarios para avanzar en las reparaciones. Nuestra meta es restablecer el servicio antes de las 18:30 horas", publicó en sus redes sociales.

Caos en la Línea B
Caos en la Línea BRodolfo Dorantes

El STC informó que técnicos de instalaciones fijas, especializados en sistemas eléctricos de alta y baja tensión, realizan trabajos en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía para reparar el cableado que suministra energía eléctrica a los trenes para su tracción, así como a los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

Se trata de trabajos de alta especialización para el empalme del cableado y las pruebas respectivas que aseguren la óptima circulación de los trenes, agregó.

Así la Línea B
Así la Línea BRodolfo Dorantes

El servicio de trenes se ofrece de la terminal Buenavista a la estación Oceanía, que cuenta con correspondencia con la Línea 5.

El tramo de Oceanía a Ciudad Azteca permanece sin servicio de trenes.

Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio alternativo gratuito entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Mientras que en el tramo dentro del territorio del Estado de México se está apoyando con vehículos oficiales y con unidades de transporte público.

El STC indicó que la afectación a las instalaciones de la Línea B derivó de un incendio registrado al exterior de la interestación Oceanía - Deportivo Oceanía, presuntamente ocasionado por la quema de basura por parte de personas en situación de calle. Una persona había sido detenida.

Detenido por incendio en Metro Línea B
Detenido por incendio en Metro Línea BEspecial

El fuego dañó equipos eléctricos y cableado de alta y baja tensión.

Desde casi el inicio del servicio a las 05:00 horas se informó de la suspensión del servicio en las 11 estaciones de la Línea B del Metro.

La Línea B transporta a unas 350 mil personas en día hábil.

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