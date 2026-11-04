Metro Línea B: Hasta las 18:30 horas podrían reanudar servicio completo  

Hasta las 18:30 horas podrían reanudar el servicio todas las estaciones de la Línea B del Metro, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava.

"Bajo el intenso sol, nuestras compañeras y compañeros trabajan sin descanso, mientras agilizamos la llegada de los materiales necesarios para avanzar en las reparaciones. Nuestra meta es restablecer el servicio antes de las 18:30 horas", publicó en sus redes sociales.

Caos en la Línea B Rodolfo Dorantes

El STC informó que técnicos de instalaciones fijas, especializados en sistemas eléctricos de alta y baja tensión, realizan trabajos en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía para reparar el cableado que suministra energía eléctrica a los trenes para su tracción, así como a los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

Se trata de trabajos de alta especialización para el empalme del cableado y las pruebas respectivas que aseguren la óptima circulación de los trenes, agregó.

Así la Línea B Rodolfo Dorantes

El servicio de trenes se ofrece de la terminal Buenavista a la estación Oceanía, que cuenta con correspondencia con la Línea 5.

El tramo de Oceanía a Ciudad Azteca permanece sin servicio de trenes.

Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio alternativo gratuito entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Mientras que en el tramo dentro del territorio del Estado de México se está apoyando con vehículos oficiales y con unidades de transporte público.

El STC indicó que la afectación a las instalaciones de la Línea B derivó de un incendio registrado al exterior de la interestación Oceanía - Deportivo Oceanía, presuntamente ocasionado por la quema de basura por parte de personas en situación de calle. Una persona había sido detenida.

Detenido por incendio en Metro Línea B Especial

El fuego dañó equipos eléctricos y cableado de alta y baja tensión.

Desde casi el inicio del servicio a las 05:00 horas se informó de la suspensión del servicio en las 11 estaciones de la Línea B del Metro.

La Línea B transporta a unas 350 mil personas en día hábil.