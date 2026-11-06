CDMX registra la mayor cantidad de trabajadores inscritos en el IMSS 

La Ciudad de México registró el mayor número de trabajadores formales inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los últimos 30 años, tras la creación de más de 150 mil empleos formales a partir de octubre de 2024, así lo confirmó la secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, durante su comparecencia en el Congreso de la capital.

A la par, la Ciudad de México reportó la captación de 23 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), cifra que representa 50 por ciento de todo el capital externo que ingresa a México, mientras que la tasa de inflación bajó de casi cinco por ciento en 2024 a 3.4 por ciento en 2026.

En su informe, la funcionaria destacó la contribución del dinamismo local al producto nacional.

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"Hoy la Ciudad de México es la entidad más competitiva del país. Genera más de 15 de cada 100 pesos que el país produce. Nuestra economía creció 2.1 por ciento y los datos más recientes indican que este crecimiento será aún mayor este año".

Respecto a la atracción de proyectos privados, se notificó que la agencia local de inversiones identificó 378 iniciativas por un valor cercano a 300 mil millones de pesos desde el inicio de la administración, se destacaron asignaciones de 16 mil millones de pesos para el sector farmacéutico y biotecnológico y otra suma igual para industrias creativas.

En este rubro, se anunció la apertura del primer Centro de Aceleración Clínica especializado en oncología y una inversión de cuatro mil 500 millones de pesos de la empresa Avanzante en el Distrito de Innovación Tlalpan.

En derrama económica, el verano mundialista impulsó un consumo de 66 mil millones de pesos derivado del flujo de 12 millones de visitantes. Asimismo, en abasto popular, se reportó una inversión de 468 millones de pesos para intervenir 80 por ciento de los 340 mercados públicos de la urbe y se logró ubicar el costo de la canasta básica promedio en mil 432 pesos a mayo de 2026, lo que representa una reducción de casi seis por ciento en comparación con el año anterior.