El Metro cerrará hasta las 2:00 am por el partido de México

Las líneas 1, 2, 3, 7 y 8 del Metro ampliarán su horario de las 00:00 hasta las 02:00 horas del lunes, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

La intención es apoyar el traslado de regreso de los aficionados que acudirán a ver el partido de México contra Inglaterra.

“Para apoyar el traslado de las y los aficionados que asistirán al partido de la Selección Nacional, así como de quienes regresen de los distintos puntos de reunión y festejos donde se disfrutará el encuentro”, indicó en su cuenta de X.

Rubalcava afirmó que el personal del STC se mantiene coordinado para brindar un servicio seguro, ordenado y eficiente.