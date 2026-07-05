Retiran en Reforma más de 200 puestos informales antes del partido de México 

A unas horas horas del inicio del encuentro en el que la Selección Mexicana buscará su pase a los cuartos de final frente a Inglaterra, autoridades capitalinas reforzaron los operativos de vigilancia y ordenamiento en Paseo de la Reforma y los principales puntos de festejo.

El secretario de Gobierno César Cravioto, informó que, con corte a las 14:00 horas, personal de la dependencia había retirado 218 puestos ambulantes ubicados en las zonas de concentración de aficionados.

Como parte de las acciones también fueron decomisadas mil 287 latas y 71 botellas de bebidas alcohólicas, con el propósito de evitar su venta y consumo en la vía pública durante la jornada mundialista.

“Continúa el despliegue de la Secretaría de Gobierno a solo cuatro horas del partido de la Selección Mexicana”, señaló Cravioto a través de un mensaje difundido en sus redes sociales