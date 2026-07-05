Escudo Coyoacán y Protección Civil realizan recorrido de seguridad en Centro Histórico

Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de asistentes locales y extranjeros, elementos de Escudo Coyoacán y Protección Civil implementaron un operativo de supervisión en el centro histórico de la demarcación ante la gran afluencia por la Copa Mundial de Fútbol.

Las autoridades locales informaron que, a fin de evitar incidentes en los jardines Hidalgo y Coyoacán, se determinó el cierre total al tránsito vehicular este domingo por la tarde en cruces estratégicos de las calles Felipe Carrillo Puerto, Presidente Carranza, Francisco Ortega, Tres Cruces, Caballo Calco, Miguel Hidalgo y Abasolo, convirtiendo la zona en un espacio exclusivamente peatonal.

“En lo que va de la Copa del Mundo, hemos mantenido las medidas necesarias para que haya seguridad, tranquilidad y orden durante los partidos y, en especial, los de la Selección Nacional de Fútbol. Por ello instamos, invitamos, a quienes asisten al centro de Coyoacán, a respetar las indicaciones de Escudo Coyoacán y de Protección Civil, a evitar aglomeraciones y a no incurrir en prácticas que ponen en riesgo la salud”, enfatizó el alcalde Giovani Gutiérrez.

La supervisión estuvo encabezada por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, y el titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña. Ambos funcionarios coordinaron a medio centenar de elementos para revisar minuciosamente las estructuras del fan fest instalado en el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario.

El personal revisó la vigencia de extintores, conexiones eléctricas, anclajes de instalaciones, la ausencia de fugas de gas bajo la norma permitida y las rutas de evacuación. Esto responde también al blindaje de la infraestructura eléctrica en la zona turística de Coyoacán por parte de la CFE para asegurar el desarrollo del torneo.

Finalmente, el operativo contempló la distribución de áreas para respetar el cupo autorizado, la habilitación de zonas de amortiguamiento y un pase de lista al personal de atención médica que permanecerá en el sitio de forma permanente.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones para asegurar una convivencia pacífica.