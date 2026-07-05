Despliega SSC operativo de seguridad en Paseo de la Reforma y el Zócalo por el Mundial de Futbol

Con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de vigilancia especial en los principales puntos de concentración de la capital.

Elementos de la corporación realizaron formaciones tácticas y comenzaron las labores de orientación dirigidas a los miles de aficionados nacionales y extranjeros que se dan cita en el corredor turístico de Paseo de la Reforma, así como en el FanFest instalado en el Zócalo capitalino, con el objetivo de resguardar el ambiente de fiesta que se vive en la urbe.

El personal policial se mantendrá en alerta permanente en las zonas de mayor afluencia para garantizar que los asistentes disfruten de forma segura tanto de la transmisión de los partidos de futbol como de las diversas actividades culturales programadas en la demarcación.

Las autoridades locales informaron que este operativo busca optimizar los esquemas de prevención del delito, agilizar la movilidad vial y brindar acompañamiento inmediato a los visitantes durante el desarrollo de la justa mundialista, consolidando a la capital del país como un espacio seguro para el turismo internacional.