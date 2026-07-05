Iglesia llama a que el "¿Y si sí?" no se quede solo en una frase motivacional

La breve y popular frase de ¿y si sí? resume que lo que parece imposible puede alcanzarse no sólo en el ámbito deportivo, sino en aquellas áreas en donde el pesimismo al parecer se ha instalado de manera irreversible.

Para la iglesia católica la expresión ¿y si sí? retrata el ánimo de todo México en estos momentos mundialistas, el renacer de la esperanza; considera también que representa la oportunidad de trasladar ese ánimo al resto de la problemática nacional y dejar de repetir tan continuamente que "en México nada cambiará" como si se tratara de un meme.

La reflexión religiosa cuestiona "¿por qué esa esperanza habría de quedarse únicamente en una cancha de fútbol?"; y ¿qué nos ha llevado a creer que ciertos problemas son permanentes? Por ejemplo, la violencia, las familias rotas o los daños a la dignidad humana.

¿Por qué somos capaces de creer que podemos ganar un mundial, pero no de creer que podemos reconstruir nuestro país? ¿Qué pasaría si esa misma convicción la lleváramos a los desafíos que verdaderamente marcan la vida de nuestro país? ¿Y si sí pudiéramos disminuir la violencia que tanto dolor ha sembrado en nuestras comunidades? ¿Y si sí encontráramos caminos para que cada vez haya menos personas desaparecidas y más familias que recuperen la paz?", fueron algunos de los cuestionamientos que lanzó la iglesia católica a unas horas de que se dispute el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra para definir el pase a los cuartos de final.

El mensaje de la iglesia invita a que el ¿y si sí? se convierta en "una forma de mirar la vida" y no solo quede como un grito de aliento para animar un partido de futbol, ya que el mundial terminará el próximo 19 de julio de este año y los grandes problemas de México seguirán existiendo.

Por ello, es necesario que cada mexicano pueda convertirse en alguien que escuche y acompañe a quien lo necesite.