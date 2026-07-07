Mauricio Tabeinicia despliegue institucional contra baches en Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, puso en marcha el programa Antibaches MH 2026 con un presupuesto asignado que supera los 40 millones de pesos, fijando como meta inicial la reparación de mil 750 baches en diversas colonias de la demarcación y la repavimentación integral de 50 calles. La estrategia arranca formalmente durante este mes de julio con el despliegue de un estado de fuerza conformado por más de 350 servidores públicos de todas las áreas operativas y administrativas de la alcaldía, quienes dejarán temporalmente sus actividades de oficina para conformar brigadas vehiculares y peatonales encargadas de tapar 600 desperfectos viales, prioritariamente aquellos ya reportados por la ciudadanía a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).

Desde la colonia Daniel Garza, el mandatario local encabezó el banderazo de salida de este contingente, denominado formalmente como el Heroico Cuerpo de Bacheo, el cual se sumará de manera directa a los grupos técnicos permanentes de las direcciones de Obras y Servicios Urbanos. Tabe explicó que las lluvias atípicas registradas en la capital del país aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, superando temporalmente las capacidades cotidianas de mantenimiento urbano, motivo por el cual se determinó el apoyo masivo de todo el gabinete de la alcaldía para realizar un mapeo correctivo en 70 vialidades adicionales y tramos críticos.

Durante su intervención oficial, el alcalde enfatizó el compromiso de su administración para absorber de manera directa la demanda de los vecinos sin recurrir a justificaciones presupuestales. Al respecto, el mandatario local declaró: “Con todo y las limitaciones de recursos que tenemos, no hay pretexto, no hay culpas, no culpamos a otros gobiernos, nosotros asumimos la responsabilidad y salimos a la calle”. Asimismo, aprovechó el evento para insistir en su propuesta económica de que el impuesto predial recaudado en la demarcación se asigne directamente a los presupuestos locales para financiar el rescate vial de las colonias afectadas.

El plan operativo priorizará las zonas que concentran los mayores índices de reportes vecinales en el Centro de Servicios, enlistando de manera inmediata a comunidades como Argentina Antigua, Tacuba, Tacubaya, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Observatorio y Daniel Garza. El gobierno de la demarcación busca con este modelo de corresponsabilidad y despliegue masivo duplicar los indicadores obtenidos mediante las estrategias viales del ciclo anterior, periodo en el que se reportó la corrección de más de 2 mil baches en la vía pública.