Más de 15 mil policías en CDMX serán desplegados para el México contra Ecuador

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará más de 15 mil elementos policiales para resguardar el partido entre las selecciones de México y Ecuador, que se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, así como las actividades del FanFest del Zócalo, el corredor de Paseo de la Reforma y los festivales organizados en las 16 alcaldías de la capital.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, aficionados, turistas nacionales y extranjeros, además de mantener el orden durante uno de los eventos deportivos con mayor afluencia de personas en la ciudad.

La SSC informó que el dispositivo se realizará en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El despliegue contempla vigilancia preventiva, control de accesos, monitoreo de zonas de concentración y operativos de movilidad antes, durante y después del encuentro.

Más de 7 mil policías vigilarán el Estadio Ciudad de México

En el Estadio Ciudad de México y sus alrededores serán desplegados 7 mil 500 policías, quienes realizarán labores de seguridad tanto al interior como en el perímetro del inmueble.

La Policía de Tránsito implementará cortes y desvíos vehiculares en la denominada "Última Milla", un perímetro cuyo acceso estará restringido exclusivamente para personas con boleto, vehículos acreditados y vecinos que cuenten con el código QR autorizado por la alcaldía Coyoacán.

También participarán elementos de la Policía Turística, la Policía Metropolitana, la Policía Montada, la Policía Auxiliar y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindarán apoyo en accesos, gradas y pasillos.

Como parte del operativo, cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México ofrecerán asistencia con sillas de ruedas para personas con movilidad reducida, desde las estaciones de transporte público hasta el ingreso al estadio.

La Policía de Tránsito implementará cortes y desvíos vehiculares en la denominada "Última Milla". Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Zócalo y Paseo de la Reforma con vigilancia especial

El FanFest instalado en el Zócalo capitalino contará con 3 mil 300 policías, quienes establecerán tres cinturones de seguridad con filtros de revisión visual y aleatoria.

Las autoridades inspeccionarán bolsas, mochilas y objetos voluminosos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

En Paseo de la Reforma, donde se prevé una importante concentración de aficionados para seguir el partido en pantallas gigantes y participar en actividades culturales, serán desplegados 4 mil 200 elementos encargados de la vigilancia y la atención ciudadana.

Habrá presencia policial en las 16 alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó además que 291 oficiales realizarán recorridos preventivos en los festivales futbolísticos organizados por el Gobierno de la Ciudad de México en las 16 alcaldías, con el propósito de brindar apoyo a residentes y visitantes durante la jornada.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la SSC, del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y de la Unidad de Contacto del Gobierno de la Ciudad de México para conocer posibles afectaciones a la circulación, rutas alternas y medidas de seguridad.

Asimismo, recordaron que el número de emergencias 911 y la aplicación Mi Policía permanecerán disponibles para solicitar apoyo, orientación o reportar cualquier incidente durante el desarrollo del operativo.