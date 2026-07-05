Más de 1.3 millones de personas vibraron con el Tri en las calles de la CDMX

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 fue seguida por un millón 350 mil personas que se congregaron en el Zócalo capitalino y en los 56 puntos de transmisión habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México.

El encuentro, que terminó con una derrota de 3-2 frente a Inglaterra y puso fin al sueño del Tricolor de avanzar a los cuartos de final, congregó a la gran mayoría de aficionados a lo largo de Paseo de la Reforma, donde fueron instaladas 30 pantallas para descentralizar la concentración de asistentes. Tras el encuentro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó a la selección mexicana.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que un millón 350 mil personas se congregaron de manera masiva en el Zócalo capitalino y en los 56 puntos de transmisión oficial. Alejandro Aguilar

Queremos aplaudir el enorme papel de la Selección Nacional, su entrega llenó de orgullo a todo el país; el operativo de hoy garantizó un flujo seguro y ordenado para las y los miles de asistentes que compartieron la emoción”, afirmó Brugada en X, confirmando la cifra de un millón 350 mil asistentes.

Como parte de las acciones para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública, personal de la Secretaría de Gobierno decomisó y destruyó 13 mil 133 latas de cerveza y 566 botellas con bebidas alcohólicas, además de retirar y apercibir a 925 comerciantes informales.

En Reforma se instalaron de manera estratégica 30 pantallas gigantes. Karina Tejada

En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) también fueron suspendidos nueve estacionamientos por incumplir la normatividad vigente. Asimismo, se informó que cuerpos de emergencia brindaron atención médica a 35 personas: 17 en Paseo de la Reforma, siete en el Zócalo, cinco en el Estadio Ciudad de México y seis más en otros puntos. Tres de los atendidos fueron trasladados a hospitales por intoxicación alcohólica, informó la Secretaría de Salud capitalina.