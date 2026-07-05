Aficionados abarrotan el Ángel

Con el entusiasmo y las ganas de apoyar a los seleccionados de México en su partido de fútbol en contra de su similar de Inglaterra, miles de aficionados se dieron cita en el Ángel de la Independencia, donde se instalaron pantallas para la transmisión del partido.

La lluvia no fue factor para que la gente abarrotara todos los espacios cercanos al monumento, así como los filtros de seguridad que se implementaron para evitar que se ingresara con bebidas alcohólicas y objetos prohibidos.

La multitud apoyó hasta el final del partido a la “Sele”, sin embargo el reloj no se detuvo y el marcador no nos favoreció, lo que dejó caras largas y tristes de los asistentes que de nueva cuenta, se quedaron con las ganas de verlos pasar a cuartos de final.

A diferencia de los anteriores partidos, en esta ocasión sí se mantuvo el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para resguardar la integridad de los asistentes.