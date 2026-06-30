Capturan a 8 personas con casi 200 dosis de drogas en calles de la Cuauhtémoc

Efectivos de la Policía Auxiliar y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a siete hombres y a una mujer en posesión varias dosis de aparente droga, en cinco hechos diferentes.

La primera detención se llevó a cabo en la colonia Morelos, donde los policías observaron a tres sujetos que manipulaban envoltorios parecidos a los usados para la distribución de narcóticos.

Al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados metros adelante donde les aseguraron 45 bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, por lo que los hombres de 31, 24 y 22 años de edad fueron detenidos.

Los posibles implicados cuentan con antecedentes delictivos: el de 31 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2019 por delitos contra la salud, mientras que el joven de 22 años cuenta con un ingreso por delitos contra la salud en el año 2023 y una presentación ante el Juez Cívico, por inhalar estupefacientes, lo que ocurrió en 2019; en tanto, el de 24 años registra una presentación ante el Ministerio Público por el delito de robo de bicicleta en el año 2020.

Foto: SSC

Detención en colonia Guerreo

La segunda detención sucedió en la esquina de las calles Jaime Nunó y Palma Norte, de la colonia Morelos, donde los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 42 años de edad, en posesión de 19 envoltorios de plástico con aparente marihuana y seis dosis de posible cocaína. El posible implicado cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2007 por el delito de robo calificado.

En la tercera acción, los efectivos de la Policía Auxiliar detuvieron a un hombre de 52 años y a una mujer de 45 años de edad, en el cruce de las calles Héroes y Moctezuma, en la colonia Guerrero, en posesión de 50 envoltorios de papel de color café con una sustancia parecida a la cocaína en piedra, 15 bolsitas con una hierba verde y seca similar a la marihuana y dinero en efectivo.

Durante la cuarta acción, un sujeto de 51 años de edad fue detenido en la esquina de las calles Allende y Tacuba, de la colonia Centro, cuando los uniformados observaron que manipulaba envoltorios de manera inusual y que al notar la presencia policial intentó huir del sitio; sin embargo, en una rápida acción fue interceptado y le aseguraron 15 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca con las características de la marihuana y 10 dosis de posible cocaína.

La quinta acción sucedió en el cruce de las calles Libertad y Jesús Carranza, de la colonia Morelos, donde los policías detuvieron a un adolescente de 15 años de edad, en posesión de 15 envoltorios de papel con una sustancia sólida con las características del crystal y dinero en efectivo. El detenido tiene una carpeta de investigación en el año 2025, por delitos contra la salud.