Ley Seca "a medias": permiten pasar cerveza en vasos para el México-Ecuador

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció que no estaría permitido el ingreso de bebidas alcohólicas a la zona de pantallas gigantes instalada en Paseo de la Reforma, en los filtros de acceso instalados, la medida se aplica a medias: los aficionados sí pueden entrar con cerveza, siempre y cuando vacíen su contenido en vasos de plástico; únicamente las latas y botellas son decomisadas.

Durante un recorrido realizado por Excélsior en el principal punto de revisión, instalado a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, se constató que decenas de trabajadores de la Secretaría de Gobierno revisan mochilas, impiden el acceso con bultos voluminosos y paraguas, pero entregan vasos de plástico a quienes portan bebidas alcohólicas para que coloquen ahí el líquido antes de ingresar.

“Esa es la instrucción, que vacíen el contenido al vaso y ya pueden pasar”, dijo a este diario una funcionaria de la SecGob.

Reproducir Aficionados beben alcohol a unos pocos metros de la pantalla gigante del Ángel.

Hubo quien llevó sus propios vasos o copas alusivas al Mundial para poder ahí vaciar sus cervezas e ingresar a la zona de pantallas gigantes. Fue el caso de Israel, mexicano residente en Oregón, quien afirmó que compró la bebida antes de que entrara en vigor la Ley Seca especial, que aplica este día en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, de las 15:00 horas del martes 30 de junio, a las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

A un costado del filtro comenzaron a formarse montones de latas de cerveza y otros envases metálicos retenidos, mientras cientos de aficionados continuaban su ingreso con bebidas alcohólicas servidas en recipientes de plástico.

El dispositivo forma parte del operativo implementado para controlar el acceso de los miles de seguidores que se espera se concentren en el Ángel de la Independencia, donde fue instalado un escenario con una pantalla gigante orientada hacia el poniente y otra hacia el oriente y cuatro pantallas laterales.

Además de los filtros, sobre Paseo de la Reforma fueron desplegados módulos de atención médica de la Secretaría de Salud, personal de Protección Civil y cuadrillas de limpieza.

Como parte del operativo también se colocaron grandes contenedores para residuos; sin embargo, éstos permanecen ocultos entre las jardineras de los camellones laterales, por lo que no son visibles para la mayoría de los asistentes.

Trabajadores del Departamento de Limpia de la Secretaría de Obras explicaron a Excélsior que la estrategia consiste en recolectar la basura conforme avanza el partido. Luego los desechos serán concentrados en los grandes depósitos ubicados desde la Diana Cazadora hasta el Caballito, así como en Avenida Juárez, para separar residuos orgánicos e inorgánicos.

Reproducir Elementos de seguridad catean a quienes ingresan a la zona de pantallas.

Otro empleado de Limpia afirmó que lo que más se ha recolectado en los dos últimos encuentros en el estadio Ciudad de México y los posteriores festejos han sido latas de cerveza, envases de bebidas alcohólicas, Tetrapak, bolsas de plástico, restos de comida e incluso ropa interior.

En redes sociales, la Secretaría de Obras exhortó a los asistentes a las zonas donde se instalaron cerca de 60 pantallas gigantes —Reforma, Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, Alameda Central y calles aledañas al Zócalo capitalino— a depositar los residuos en los contenedores y mantener limpios los espacios públicos.