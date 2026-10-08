Marchas y bloqueos hoy jueves 8 de octubre; horarios y alternativas viales

La Ciudad de México tendrá este jueves 8 de octubre una intensa jornada de movilizaciones sociales, concentraciones, reuniones con autoridades y actividades recreativas que podrían afectar la circulación en distintos puntos de la capital, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén 11 concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, una rodada en patines y diversos eventos de gran afluencia.

Autoridades Comunitarias y Agrarias del Ejido de Buenavista

A las 07:00 horas se concentrarán frente a Palacio Nacional para exigir la liberación de un promotor comunitario detenido desde julio de 2026 en el penal federal del Altiplano.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión.

Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS

A las 08:30 horas iniciarán una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde prevén trasladarse a las 10:00 horas hacia la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión programada a las 11:00 horas.

Los inconformes exigen mejoras laborales, incremento salarial, insumos médicos y cambios en la dirigencia sindical.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur Baja California, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Poniente.

Vecinos de la colonia Mexicaltzingo

A las 09:00 horas realizarán una protesta en la alcaldía Iztapalapa para denunciar presunto maltrato y hacinamiento de animales en un inmueble de la zona.

Alternativas viales: Eje 3 Oriente, Ermita Iztapalapa, Calzada de Tlalpan, Río Churubusco.

Colectiva Minerva

Se manifestará a las 09:00 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia en un caso de violencia doméstica y sexual.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Periférico Oriente, Avenida Telecomunicaciones, Eje 6 Sur.

Extrabajadores de la Ruta 100

A las 10:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar avances en el pago de liquidaciones relacionadas con el Fideicomiso F/100.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Solidaridad Militante Va por Cuba

A las 10:00 horas desarrollarán una jornada de acopio de medicamentos y alimentos en el Monumento a la Revolución.

Alternativas viales: Insurgentes Norte, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Ribera de San Cosme.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas realizará actividades informativas en el Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Universidad, Eje Central, Río Churubusco, Avenida 608.

Colectivo El Capitán Ahuizote

A las 13:00 horas llevará a cabo una asamblea en la explanada del CCH Sur de la UNAM para denunciar presuntos casos de acoso sexual y omisiones institucionales.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Periférico Sur, Avenida Aztecas, Avenida Universidad.

Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México

A las 16:00 horas se concentrará en el Zócalo capitalino para exigir estabilidad laboral, reinstalaciones y mejores prestaciones.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

A las 18:00 horas realizará un homenaje a Ernesto “Che” Guevara en Plaza San Carlos, como parte de las actividades denominadas “100 acciones por Fidel”.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central, Circuito Interior.

Trabajadores del Hospital General de Zona No. 32 del IMSS

Mantendrán movilizaciones durante el día sobre Calzada del Hueso para exigir incremento salarial y cambios en la representación sindical.

Alternativas viales: Canal de Miramontes, División del Norte, Acoxpa, Periférico Sur.

Partido de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados

A las 11:00 horas sostendrán una reunión en la Secretaría de Gobierno para abordar temas relacionados con espacios comerciales en vía pública.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Circunvalación, José María Izazaga, Congreso de la Unión.

Rodadas ciclistas y en patines

Durante el día y la noche también habrá recorridos recreativos por diversas zonas de la ciudad.

Mix Road partirá a las 08:30 horas desde el Metro Mixcoac. Rueda Libre iniciará recorrido a las 19:45 horas desde Ermita Iztapalapa. Roma Cycling saldrá a las 21:00 horas desde el Parque México rumbo al Estado de México. Amazonas Rollers comenzará una rodada en patines a las 20:30 horas desde el Centro Histórico.