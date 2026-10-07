Alcaldía Iztacalco entrega la remodelada alberca Juventino Rosas tras una década de abandono

La alcaldía Iztacalco concluyó la remodelación integral de la alberca semiolímpica Juventino Rosas, un recinto deportivo que permaneció más de diez años sin recibir mantenimiento y que ahora dará atención regular a más de 900 usuarios.

La intervención requerida para la rehabilitación de la vasija, el cuarto de máquinas, los vestidores y los baños contó con una inversión pública superior a los nueve millones de pesos.

Durante la reapertura del inmueble, la alcaldesa Lourdes Paz resaltó el alcance del programa de recuperación de infraestructura comunitaria.

“Para recuperar el deporte y redignificar los espacios deportivos, se entrega una tercera alberca semiolímpica, la primera Leandro Valle, la segunda Magdalena Mixhuca y hoy Juventino Rosas; con ello estamos recuperando espacios para que vuelvan a ser un lugar digno, seguro y funcional para todas y todos”, afirmó la mandataria local.

Los trabajos técnicos ejecutados incluyeron la colocación de 270 metros cuadrados de piso antideslizante con granito de mármol, 31 luminarias LED, cuatro carriles antiturbolencia y 500 metros cuadrados de pintura de esmalte.

Para optimizar el funcionamiento hidráulico del complejo, el área de máquinas se equipó con dos calderas, dos bombas, un filtro y tres extractores de aire. Adicionalmente, el área de vestidores amplió su capacidad operativa de cuatro a nueve regaderas por sección e incorporó llaves antivandálicas y recubrimientos de azulejo.

El complejo acuático destaca como un espacio público inclusivo al ofrecer horarios de atención especializada para personas con discapacidad, adultos mayores, población LGBTIQ+ y sectores neurodivergentes.

Esta iniciativa se vincula con las políticas de salud mental y prevención de adicciones impulsadas en la capital, complementando la recuperación de 42 canchas y más de 50 módulos deportivos en toda la demarcación.