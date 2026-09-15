Marchas y bloqueos hoy martes 15 de septiembre; horarios y alternativas viales

La capital del país se prepara para una jornada intensa de actividades que incluyen protestas sindicales, rodadas ciclistas y motociclistas, además de eventos masivos con motivo del CCXVI aniversario del Grito de Independencia.

Calles cerradas por el Grito de Independencia en CDMX

El Centro de Orientación Vial informó que, con motivo de los festejos del Grito de Independencia en la Ciudad de México, se mantiene cerrado el perímetro del Zócalo capitalino, medida que también aplicará durante el 16 de septiembre.

Rutas alternas recomendadas

Eje 1 Norte

Eje 1 Poniente

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

Estas vialidades permiten evitar la zona centro y facilitar la movilidad durante las celebraciones patrias.

Movilizaciones

Trabajadores del IMSS: Mitin en Palacio Nacional a las 16:00 horas, con el lema “¡El IMSS se defiende, no más recortes!”. Se prevé la asistencia de 400 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical: Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” con mesas de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez.

Plataforma 4:20: Jornada itinerante desde las 12:00 horas en tres puntos —Monumento a la Madre, Narvarte Poniente y Circuito Interior en Gustavo A. Madero— con talleres y difusión de derechos cannábicos.

Rodadas motociclistas

Rodada mexicana “A lo old school!”: Salida a las 22:00 horas desde Soriana Híper Consulado, Venustiano Carranza. Participarán múltiples clubes de motociclistas.

Moto Club MTPK: Rodada de convivencia durante el día desde la gasolinera G500 de Ermita Iztapalapa.

Rodadas ciclistas

People For Bikes Polanco: Salida a las 06:00 horas desde Goldsmith 53 rumbo a La Venta, en Cuajimalpa.

La Nave del Olvido: Recorrido por calles de Azcapotzalco a las 18:00 horas.

Eventos

Zócalo capitalino: Ceremonia cívica y segundo “Grito de Independencia” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum a las 23:00 horas, seguido de la presentación de Grupo Intocable. Se espera un aforo de 140,000 personas.

Ceremonias cívicas en 16 alcaldías : Actividades durante el día con un aforo estimado de 10,000 asistentes.

Wave to Earth K-Pop: Concierto en el Pepsi Center, Benito Juárez, a las 20:15 horas, con capacidad para 5,800 personas.

Festival del Terror en Six Flags México: Evento privado en Tlalpan, vigente del 3 de septiembre al 16 de noviembre, con aforo de 15,000 personas.

39 Feria del Elote: Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo, Tlalpan, del 12 al 16 de septiembre, con capacidad para 2,000 asistentes.

Diablos Rojos vs Correcaminos de Tamaulipas: Partido de la LNBP en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Benito Juárez, el 15 y 16 de septiembre, con aforo de 2,499 personas.