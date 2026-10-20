Caso Axe Ceremonia: Empresas argumentan prescripción del delito

Representantes de empresas vinculadas con la organización del festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, donde murieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles tras caerles encima una estructura, solicitaron a un juez de control declarar prescrito el delito de homicidio culposo que se les imputa.

Argumentaron que el plazo para perseguir penalmente a las personas morales venció el pasado 5 de octubre de 2026.

La petición se planteó durante la continuación de la audiencia inicial contra tres empresas de Grupo Eco y siete personas físicas señaladas por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en abril de 2025.

Indignante, solicitud de prescripción de empresas

De acuerdo con Tábata Jimena Salas, asesora legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, representantes de compañías pertenecientes a Grupo Eco, organizador del festival, argumentaron ante el juez que el delito ya había prescrito y que, por tanto, no tenían responsabilidad penal.

Mientras se desarrollaba el debate, las empresas pertenecientes a Grupo Eco pidieron que el delito se declarara prescrito. Ante el juez de control fueron a decir que el delito ya había prescrito, que no tenían ninguna responsabilidad”, expresó.

La representante legal calificó como indignante la solicitud y agregó que, durante la audiencia, la familia se enteró de que las empresas organizadoras ya habrían cobrado el dinero de un seguro relacionado con la muerte de Miguel Ángel y Berenice.

La petición de prescripción deberá ser analizada por la autoridad judicial en el curso del procedimiento, mientras continúa el debate sobre las imputaciones formuladas por la Fiscalía.

Familiares exigen vinculación a proceso

Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas se manifestaron en la Ciudad Judicial para exigir que las siete personas físicas y las tres empresas imputadas sean vinculadas a proceso por el delito de homicidio culposo.

Los inconformes bloquearon la avenida Niños Héroes para expresar su exigencia de justicia por la muerte de ambos fotoperiodistas.

En el segundo día de la audiencia inicial, la Fiscalía y las defensas de los diez imputados presentaron sus respectivos alegatos.

El delito de homicidio culposo prevé penas de dos a cinco años de prisión. En una audiencia previa, una funcionaria de Protección Civil fue vinculada a proceso.

*mcam