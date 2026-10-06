Madre, atacada por acusado dentro de la FGJCDMX; denuncia colusión de funcionarios

Cynthia acudió a una sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para comparecer dentro de una carpeta de investigación iniciada por el presunto delito de abuso sexual agravado contra su hija de tres años; sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo luego de que fuera agredida físicamente por el padre de la menor dentro de las propias instalaciones.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia fue iniciada el pasado 26 de agosto. Cynthia explicó que el 29 de septiembre recibió, junto con su madre, un citatorio para acudir al día siguiente a entregar datos de prueba.

Para ello, acudió acompañada de sus abogados portando audios, transcripciones y diversos elementos que pretendía incorporar a la investigación.

En entrevista con Excélsior, relató que al llegar a las instalaciones se encontró con el padre de la menor, a quien identificó como Marco “N”, pese a que, la menor cuenta con medidas de protección dentro de la carpeta de investigación.

Cynthia señala colusión de autoridades de filtrar información al agresor

Cynthia cuestionó la presencia del sujeto en el sitio, ya que la niña cuenta con medidas de protección dentro de la indagatoria, por lo que planteó la posibilidad de que personal de la institución le hubiera filtrado la fecha y hora de la cita.

Según el relato de la víctima, el conflicto inició dentro de las oficinas cuando el hombre la vio con la menor e intentó arrebatársela.

Durante el forcejeo, la mujer fue jalada del cabello y arrojada contra una pared mientras sostenía a la niña.

Pese a gritar pidiendo auxilio, no recibió apoyo del personal de seguridad. “Esto comenzó dentro de la Fiscalía y nadie se metió, nadie me ayudó”, relató.

La diligencia quedó inconclusa tras el ataque

La agresión continuó sobre la calle de Vértiz, donde durante unos 10 minutos la madre permaneció abrazando a su hija para protegerla, hasta que uno de sus abogados logró detener un taxi para que abordaran.

Debido al ataque, Cynthia no pudo concretar la comparecencia para la que había sido citada ni entregar los datos de prueba que llevaba. Tampoco pudo concretarse el trámite para solicitar que un perito realizara las pruebas correspondientes a la menor.

Él los saboteó para que no se cumpliera nada de lo que ahí venía estipulado”, sostuvo.

Cynthia pidió a las autoridades que garanticen la seguridad de su hija y cuestionó que el padre de la menor pudiera encontrarse en el mismo lugar al que ella acudió para realizar una diligencia relacionada con la investigación.

Estamos hablando de una menor de tres años”.

La entrevistada adelantó que espera recibir un nuevo citatorio para concluir la diligencia y entregar los elementos que tiene en su poder. También señaló que buscará el acompañamiento de colectivas feministas para salvaguardar su integridad y la de su hija.

*mcam