La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Wendy Chávez Reynosa, una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Wendy fue vista por última vez el 12 de noviembre de 2026 en la colonia Observatorio, en dicha demarcación. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La joven mide 1.58 metros, es de sexo femenino y tiene como seña particular que usa lentes.

El día de su desaparición vestía un pantalón negro con estrellas, una camisa tipo polo color vino con una imagen de Kitty en el lado izquierdo y una sudadera negra.

La ficha de búsqueda, con folio CDMX: 20261113-001, incluye fotografías de Wendy para facilitar su identificación.

La Fiscalía capitalina pide que cualquier persona que tenga información que ayude a localizarla se comunique a los teléfonos 55 5484 0430 y 55 5658 1111, o a Locatel, al *0311.