Lluvias y fuertes vientos derriban árboles sobre vehículos en CDMX

La lluvia con tormenta eléctrica y las rachas de viento que azotaron la Ciudad de México provocaron la caída de árboles sobre vehículos, cableado, vialidades, fachadas de inmuebles y mobiliario urbano. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que un árbol de aproximadamente 15 metros de altura cayó sobre una camioneta y cableado eléctrico en la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez.

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Otro árbol quedó recargado sobre un automóvil particular en Calzada de las Brujas, en la zona de Villa Coapa, alcaldía Tlalpan.

Asimismo, una rama afectó el cableado del Trolebús sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Eje 5 Sur.

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Para las 20:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos ya había atendido la caída de árboles en las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Xochimilco, entre otras.

A esa hora, la mayor acumulación de lluvia se registraba en San Mateo, Xochimilco, con 28.5 milímetros, equivalentes a 28.5 litros por metro cuadrado.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 41 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas, equipos Hércules, camionetas y pipas de agua tratada.