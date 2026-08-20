Lluvias provocan caos en CDMX; Circuito Interior, el más afectado

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves causaron afectaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), sobre todo en vialidades como Circuito Interior, la cual presentó encharcamientos e inundaciones en diferentes puntos.

En ese sentido, alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco fueron las más afectadas.

En todos los casos el Circuito Interior fue la vialidad con más afectaciones, lo que causó largas filas y dejó varados a algunos automovilistas.

Una de las principales afectaciones ocurrió precisamente en el cruce de Circuito Interior con Oceanía, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con dirección al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), donde un encharcamiento de al menos cinco metros lineales y una profundidad superior a los 20 cm afectó la circulación y provocó que decenas de automovilistas tuvieran que maniobrar para llegar a sus destinos.

Asimismo, sobre el Circuito Interior, pero a la altura de la calle Formosa, muy cerca del metro Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, se registró una inundación que abarcó cinco carriles, con rumbo también al aeropuerto de la capital del país.

En ese sentido, un automovilista se quedó varado sobre la vialidad.

Bomberos atienden la inundación Foto: Especial

En ambos casos, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) acudió para bombear el agua con vehículos tipo vactor y liberar la circulación

Sobre esta misma vialidad, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, a la altura de Leibniz, se registró otro encharcamiento en el bajo puente, por lo que vehículos compactos enfrentaron complicaciones para cruzar.

En la misma demarcación, pero en la colonia San Simón, los Bomberos de la Ciudad de México atendieron un encharcamiento de 15 metros lineales.

En esta misma demarcación, se registraron encharcamientos sobre Paseo de la Reforma a la altura del Caballito y el cruce con Bucarelli.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se esperan fuertes lluvias y caída de granizo durante la noche de este jueves.

Es por ello que se activó la alerta amarilla en 11 alcaldías. Se trata de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo.