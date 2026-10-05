Álvaro Obregón recupera más de 6.5 toneladas de textiles y obtiene mención honorifica de PROFEPA

A través del programa “Textiles con Futuro ÁO”, la demarcación Álvaro Obregón, encabezada por el alcalde Javier López Casarín, recuperó más de 6.5 toneladas de textiles usados. Con esta iniciativa, logró superar en 219 por ciento la meta inicial de recolección y canalizar la totalidad del material a procesos de gestión circular.

Como resultado de este desempeño, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) otorgó a la Alcaldía Álvaro Obregón una Mención Honorífica por desempeño sobresaliente en materia de textiles usados susceptibles de gestión circular.

En el marco de la campaña “Gol por el Ambiente” que se llevó a cabo del 15 de mayo al 15 de agosto, el programa recuperó 6 mil 592 kilogramos de residuos, respecto a una meta inicial de 3 mil kilogramos. Del total recuperado, 2 mil 571 kilogramos fueron destinados a reúso y 4 mil 21 kilogramos a reciclaje.

Esta iniciativa destacó por articular las tareas de distintas áreas operativas de la demarcación con una destacada respuesta ciudadana, integrando la participación directa de estudiantes, comunidades religiosas, personal administrativo y la población en general. Este trabajo en equipo permitió generar alternativas reales de aprovechamiento para una gran variedad de materiales que, de otra forma, habrían terminado depositados en otros sitios.

Al evaluar el alcance social y ambiental de la iniciativa, las autoridades de la alcaldía enfatizaron que “el reconocimiento representa el resultado de una estrategia que parte de una acción concreta: recuperar materiales, darles una segunda oportunidad y sumar a la comunidad a una cultura de aprovechamiento responsable de los residuos”.

La postura institucional remarcó que el éxito de las políticas ecológicas radica en involucrar a la ciudadanía en hábitos cotidianos de reciclaje, separación y manejo responsable de sus desechos dentro de sus colonias.