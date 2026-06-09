Lluvias dejan más de 11 millones de m3 de agua en CDMX en pocas horas

Las lluvias que comenzaron la noche del lunes y que se prolongó durante la madrugada y las primeras horas de este martes han dejado en la Ciudad de México una acumulación superior a los 11.2 millones de metros cúbicos de agua, además de decenas de afectaciones por encharcamientos, caída de árboles y fallas eléctricas, informaron autoridades capitalinas.

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Los mayores niveles de precipitación se registraron en la estación Municipio Libre, en Iztapalapa, con 25.75 milímetros cúbicos; seguida de Yaqui, en Cuajimalpa, con 23.75 milímetros; Del Valle, en Benito Juárez, con 23.25 milímetros; Desierto de los Leones, con 22.75 milímetros, y Zarco, también en Cuajimalpa, con 22.5 milímetros cúbicos.

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Cuerpos de seguridad y rescate

Para atender las afectaciones, -a través del Operativo Tlaloque 2.0- la Secretaría de Gestión Integral del Agua movilizó a 117 trabajadores especializados, entre personal operativo, técnicos e ingenieros, apoyados con 42 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas y equipos Hércules.

A las 07:00 horas Seguiagua informó que las brigadas habían atendido el cien por ciento de los encharcamientos registrados principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan. Entre los puntos que requirieron intervención destacaron Eje 3 Oriente y Calzada Taxqueña, en Iztapalapa; Circuito Interior y Oriente 102, en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Iztacalco; así como Calzada de Tlalpan y Santa Cruz, en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, donde fueron desplegados equipos hidroneumáticos para agilizar el desalojo del agua acumulada.

REPORTAN CERCA DE UNA CENTENA DE ÁRBOLES CAÍDOS

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que durante la emergencia atendió la caída de 93 árboles y cinco postes, además de 10 encharcamientos y nueve cortocircuitos derivados de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones, debido a que durante la mañana de este martes persistían lloviznas y lluvias ligeras en diversas alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

De acuerdo con Protección Civil, las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán durante el resto del día, por lo que se prevé cielo nublado, lluvias intermitentes y algunos episodios de precipitación fuerte acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Ante este panorama, el Gobierno capitalino aseguró que mantendrá el monitoreo permanente de la red hidráulica y los puntos de riesgo, mientras que la Segiagua reiteró el llamado a la población a evitar tirar basura en calles y coladeras, una de las principales causas de obstrucción del drenaje y de la formación de encharcamientos durante la temporada de lluvias.