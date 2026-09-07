Participan más de mil personas en segunda jornada de reforestación en Santa Rosa Xochiac

Más de mil personas participaron en la segunda edición del Festival Eco-Cultural de Álvaro Obregón, realizado en el Centro de Educación Ambiental y Forestal de Santa Rosa Xochiac, donde se combinaron actividades de reforestación, educación ambiental, cultura y convivencia comunitaria.

Como parte de la jornada se plantaron 3 mil 500 ejemplares de oyamel y cedro en distintas zonas del bosque. Familias, niñas, niños y jóvenes participaron directamente en la siembra y recibieron información sobre los cuidados necesarios para garantizar la supervivencia de los árboles, informó la alcaldía Álvaro Obregón en un comunicado.

El alcalde Javier López Casarín destacó que la recuperación ambiental de la Ciudad de México debe involucrar a las nuevas generaciones y a las comunidades que protegen los espacios naturales.

En menos de 50 años hemos terminado con muchos de los ríos de nuestra ciudad. Yo quisiera que en los próximos 50 años pudiéramos recuperar nuestros acuíferos y nuestros cauces naturales. La siembra de un árbol es también la siembra de conciencia desde la infancia, porque cuidar la naturaleza es garantizar la vida misma”, remarcó.

López Casarín también reconoció el trabajo de brigadistas, ejidatarios y colectivos ambientales de Santa Rosa Xochiac, comunidad que recibió el Premio al Mérito Ambiental de la Ciudad de México 2026 por su labor de conservación.

El festival incluyó talleres y actividades de organizaciones ambientales, además de una ceremonia prehispánica, cetrería, espectáculos circenses, yoga y tai chi.

La Alcaldía señaló que estas acciones forman parte de su agenda de “Alcaldía Verde”, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la protección de bosques, barrancas y otros ecosistemas de Álvaro Obregón.