Giovanni Gutiérrez destaca importancia sobre función notarial en el patrimonio

Giovanni Gutiérrez, alcalde de la alcaldía Coyoacán, participó en el foro “El Notariado en México: Retos y Oportunidades” con el objetivo de dar a conocer a los vecinos sobre las tarifas accesibles y la facilidad de los servicios notariales.

En compañía del diputado Israel Betanzos –también presidente del PRI en la capital- señaló que la función notarial tiene como finalidad brindar seguridad a los y las vecinas al momento de tomar decisiones sobre su patrimonio.

“Con la certeza jurídica que nos da un notario, podemos tener algo que se llama paz y tranquilidad en todo sentido. Gracias a su profesionalismo, imparcialidad y autonomía, se brinda a la sociedad seguridad jurídica, certeza, tranquilidad, paz”, señaló.

Además, mencionó que desde el año 2022 se han implementado Jornadas Notariales y programas de regulación con la finalidad de que los vecinos tengan un servicio más accesible, específicamente en trámites relacionados a sus bienes. También indicó que actualmente la demarcación tiene seis notarías, las cuales sirven para que los vecinos soliciten asesorías.

“Nos conviene asistir a estas asesorías que nos prestan, porque estamos convencidos que la coordinación incluso es clave para dar mejores resultados”, puntualizó.

Por último, el alcalde externó agradecimiento al diputado federal Israel Betanzos por la invitación y por hacer posible el encuentro así como demostrar la importancia de la certeza jurídica y contar con información útil.

“Permítanme felicitarles a todas y todos, a mi diputado federal Israel Betanzos Cortés, a las personas que participan en este foro porque con este evento se visibilizará más la relevancia que tiene el notario y su papel en la preservación de una sana convivencia, el estado de derecho y la justicia”, dijo.