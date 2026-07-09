Turismo deportivo impulsa la edición 19 del Medio Maratón CDMX

En la antesala del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México habilitó un stand oficial en la Expo del Medio Maratón, instalada en el World Trade Center (WTC).

México se ha convertido en uno de los países con mayor proporción de personas que practican correr o trotar Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

En el recinto hasta el 11 de julio se llevará a cabo la entrega de kits para los participantes de la carrera, que se realizará este domingo 12 de julio.

Presentación de la medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Además, se ofrecerán activaciones, dinámicas y espacios dedicados a difundir el patrimonio cultural, la gastronomía y los principales atractivos turísticos de la Ciudad de México, como parte de la estrategia para promover la oferta turística, cultural y gastronómica de la capital entre miles de corredores nacionales e internacionales.

Maratón de CDMX

Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte, y Pablo Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezaron la presentación de la playera y medalla del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 y del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La habilitación del stand coincide con la 19 edición del Medio Maratón Ciudad de México BBVA y con una estrategia de internacionalización del Maratón de la Ciudad de México, impulsada por el Gobierno capitalino para posicionar a la capital como uno de los principales destinos de turismo deportivo, dijo la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

Detalló que la campaña comenzó durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid, y posteriormente se extendió a algunas de las competencias atléticas más importantes de España, como el Garmin Epic Trail Boí Taüll, en Cataluña, y el Medio Maratón y Maratón de Madrid, entre otras, bajo el lema: “Quien corre en la Ciudad de México, corre en cualquier parte del mundo”.

Exhibición de medallas previo a la presentación de la playera y medalla del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 y del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La secretaria explicó que el concepto busca destacar el reto que representa competir en la capital mexicana, ubicada a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, una condición que convierte al Maratón de la Ciudad de México en una prueba de alta exigencia para atletas de todo el mundo.

Frausto Guerrero sostuvo que la capital se fortalece, así como un referente mundial del turismo deportivo, luego del impulso que representó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo que viene para CDMX

Y adelantó que en septiembre la Ciudad de México será sede del Congreso Internacional de Turismo Deportivo organizado por la ONU, además de prepararse para recibir otros eventos de talla internacional, como encuentros de la NBA y la NFL.

El objetivo, dijo, es incrementar la llegada de visitantes de alto poder adquisitivo y consolidar a la Ciudad de México como un destino donde el deporte, el turismo y la hospitalidad se convierten en motores de desarrollo económico.