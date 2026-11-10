Semovi suspenderá trámites de licencia y control vehicular ¿hasta cuándo?

Si estabas pensado sacar tu licencia de conducir o hacer algún trámite de tu vehículo en la Ciudad de México, toma en cuenta esto, pues durante cuatro días no habrá servicio en los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La dependencia anunció que del sábado 14 al martes 17 de noviembre quedarán suspendidos los trámites de licencias y control vehicular, por lo que quienes tengan algún asunto pendiente tendrán que esperar a que se reanude la atención.

El motivo tiene que ver con trabajos de reparación en el sistema eléctrico de las oficinas centrales de la Semovi, ubicadas en Álvaro Obregón 269, colonia Roma.

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos Foto: Especial

Estas reparaciones afectarán el funcionamiento de los sistemas que se utilizan para realizar los trámites, por lo que la dependencia decidió suspender temporalmente el servicio en los módulos de atención ciudadana.

De acuerdo con la Semovi, se tiene previsto que todos los servicios vuelvan a funcionar con normalidad el miércoles 18 de noviembre.