Liberarán banquetas de comercio informal

Uno de los objetivos a corto plazo del Plan General de Desarrollo es iniciar la liberación progresiva “de calles, banquetas y arroyo vehicular de ocupación mercantil mediante acuerdos”.

Es un objetivo para llevarse a cabo del 2027 al 2033, forma parte del Eje 1 Estado democrático y centralidad de lo público, bajo el apartado 2. Espacios públicos accesibles, cercanos, plurales y de participación social, del PGD que se estará dictaminando en comisiones unidas del congreso local, las próximas semanas.

El PGD también propone crear equipos interdisciplinarios de mediación especializados en resolver conflictos de usos de suelo entre vecinos, comercio en vía pública, colectivos sociales.

Y en el mediano plazo, que abarca del 2034 al 2040, el PGD plantea continuar con la liberación de calles y banquetas de comercio informal y al mismo tiempo desarrollar “economías creativas locales”.

Al mismo tiempo, en el Eje 6 del PGD Desarrollo Económico, Transformación Productiva y Economía Social y Solidaria se propone mayor dinamismo en la economía, para crear más empleos y que más personas puedan transitar de la economía informal a la economía formal.

Algunas de las metas a corto plazo sobre ello son “promover la inversión pública y privada para la creación de ecosistemas productivos en sectores estratégicos y de alto valor agregado”.

Además de convertir “las periferias en un nuevo corazón productivo de la ciudad a través de la generación de nuevos motores de desarrollo y de empleos de alto valor agregado”.

Esas nuevas zonas productivas deben contar con espacios de vivienda cercanos, para agilizar traslados.

Otros objetivos son que haya acceso equitativo a financiamiento productivo “priorizando el emprendimiento femenino, la economía social y solidaria y las mipymes”.

Así como crear una entidad dedicada “al manejo financiero, ahorro, créditos y tesorería”.