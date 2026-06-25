Invierte GAM 100 mdp junto a SEGIAGUA para blindar contra inundaciones a San Juan de Aragón

Con una inversión conjunta de 100 millones de pesos, la Alcaldía Gustavo A. Madero y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) consolidan un proyecto integral de infraestructura urbana en la Sexta Sección de San Juan de Aragón. Esta intervención técnica y social tiene como objetivo prioritario erradicar los problemas históricos de inundaciones que por años afectaron el patrimonio y la movilidad de los habitantes de la zona norte de la capital.

Durante un recorrido de supervisión en el que participaron 500 vecinas y vecinos, el alcalde maderense, Janecarlo Lozano, presentó los avances de los trabajos que contemplan la modernización de la red de drenaje, la repavimentación de vialidades, el fortalecimiento del alumbrado público y la instalación de equipos especializados para el óptimo desalojo de agua pluvial durante la presente temporada de lluvias.

Como parte de las acciones hidráulicas estratégicas, las autoridades adquirieron tres megabombas de alta capacidad y edifican un nuevo cárcamo de bombeo que permitirá aumentar significativamente la respuesta de desborde ante tormentas intensas. Asimismo, las cuadrillas operativas instalan un total de 1.5 kilómetros de tubería nueva de alta densidad sobre la avenida 414, una de las principales arterias de comunicación de la colonia.

“Hoy quiero anunciarles que gracias a las obras que se están realizando, la Sexta Sección de San Juan de Aragón no se inundará de nuevo”, afirmó de manera contundente el alcalde Janecarlo Lozano al destacar que estas acciones responden directamente a una demanda civil que no había sido atendida por administraciones pasadas.

En el rubro de mejoramiento vial, el proyecto contempla una primera etapa de reencarpetado de 20 mil metros cuadrados de asfalto sobre la avenida 414, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 499 y 1525. De manera paralela, y a través del programa institucional “La Calle es Nuestra”, la demarcación ejecuta la rehabilitación integral de 20 calles secundarias mediante intensas labores de bacheo y repavimentación en los accesos habitacionales.

Finalmente, el plan de rescate urbano integra componentes clave en materia de seguridad ciudadana y movilidad. La alcaldía lleva a cabo la colocación de 300 luminarias con tecnología LED de bajo consumo y más de 50 cámaras de videovigilancia de última generación que estarán conectadas en tiempo real al Centro de Inteligencia de la demarcación. Adicionalmente, sobre la vialidad principal se colocaron 150 vialetas reflejantes y se aplicaron mil 800 metros de balizamiento, garantizando un entorno seguro tanto para automovilistas como para peatones.