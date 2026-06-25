Investigan a oficiales por agresión a reportero durante celebración en el Ángel

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se investiga a elementos de la dependencia, por una presunta agresión cometida contra el reportero de Abejorro Media, Manolo Hernández, quien supuestamente fue atacado durante la madrugada del jueves por policías capitalinos.

Durante la cobertura de los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia.

En sus redes sociales, el reportero aseguró que la orden de su medio era quedarse “hasta que el ultimo aficionado se fuera del Ángel”, para verificar en qué condiciones quedaba la zona.

En la videograbación de poco más de dos minutos, Hernández asegura que llegó un equipo de reacción de la SSC y “comenzó a agredirnos. Veo que le están pegando a una mujer, corro a grabar el hecho. Uno de los uniformados me pega y continúo grabando”.

Agregó que recibió golpe en la espalda y en la mejilla derecha, además de que le habría roto los lentes, la narración la acompaña con un video del momento de la agresión, en el que se escucha decir a varias personas “ya, ya nos vamos”.

El reportero aseguró que una mujer resultó lesionada y “con los dientes rotos”, identificada como Yoli. Aseguró ante la cámara que “no tenía ni 10 minutos que había llegado al Ángel”, cuando fue agredida por los uniformados.

“Me golpearon los policías, me rompieron los dientes y quiero que alguien vea esta situación”, afirmó la mujer.

Ante esta denuncia, en redes sociales la SSC respondió que la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia abrió una carpeta de investigación y “ya se tiene contacto con el periodista agredido, a quien se le dará acompañamiento para formalizar su denuncia”.