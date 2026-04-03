Instalan punto de hidratación para perritos en recorrido de Viacrucis Iztapalapa, CDMX

Como parte del dispositivo implementado para garantizar la seguridad y movilidad durante el Viacrucis de Iztapalapa, este viernes 3 de abril, en la colonia San Pablo, personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habilitó un punto de hidratación y supervisión de bienestar animal.

Son atendidos perros que acompañan a los fieles en el recorrido del Viacrucis, que culminará con la crucifixión de Jesús, representando por el joven de 25 años, Arnulfo Mireles, en el cerro de la Estrella, a los animalitos de compañía se les ofrece agua y revisión básica.

Turismo religioso. Cuartoscuro

Además, se orienta a los propietarios sobre el cuidado adecuado de sus mascotas durante eventos masivos.

Operativo policiaco

En tanto, esta tarde continúa el despliegue operativo con oficiales de la Policía Metropolitana, Montada y Auxiliar, en las inmediaciones de la casa de los ensayos y otras avenidas en la alcaldía Iztapalapa.

Permanece cerrada la circulación en la calzada Ermita Iztapalapa al poniente desde la calle Fundición hasta Puente Titla, en sentido opuesto se aplica circulación reversible debido a la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”.

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