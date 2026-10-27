Influencer venezolana seguirá detenida en Santa Martha; llevaba más de 1 millón en efectivo

La mujer venezolana que fue detenida a bordo de una lujosa camioneta Mercedes-Benz del año, con más de un millón de pesos en efectivo y miles de dólares, no saldrá por ahora de prisión. Sus abogados pidieron más tiempo para reunir pruebas a su favor, por lo que permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla al oriente de la Ciudad de México mientras continúa su proceso legal.

Así se lucía en redes @c4jimenez

Se trata de María Fernanda N, de 32 años, quien al momento de su detención aseguró ser influencer y empresaria. Sin embargo, ahora su versión cambió, pues ya no se presenta como dueña de un negocio, sino como empleada particular.

Su historia comenzó durante la madrugada del jueves 22 de octubre, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la sorprendieron manejando una camioneta Mercedes-Benz negra, modelo 2026, sin placas de circulación y con los vidrios polarizados, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así cayó @c4jimenez

Eran aproximadamente las 01:30 horas cuando los uniformados detectaron el vehículo en las inmediaciones de avenida Constituyentes e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con el reporte policial, la conductora intentó alejarse al darse cuenta de la presencia de los agentes, por lo que le marcaron el alto.

Durante la revisión, la mujer reconoció que llevaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo, aunque aseguró que ni siquiera sabía cuánto traía.

Cuando los policías llevaron el dinero ante las autoridades y comenzaron a contar los billetes, contabilizaron un millón 154 mil 600 pesos mexicanos y otros 8 mil 700 dólares estadounidenses.

El efectivo estaba repartido en fajos de billetes de distintas denominaciones, principalmente de 500 y mil pesos, además de decenas de billetes de 100 dólares.

Tanto el dinero como la camioneta de lujo quedaron asegurados mientras las autoridades investigan de dónde salieron esos recursos y si podrían estar relacionados con alguna actividad ilícita.

Durante su comparecencia ante el juez, sus abogados solicitaron una ampliación del plazo legal para conseguir pruebas que ayuden a defenderla de las acusaciones.