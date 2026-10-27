Partido Verde propone descuentos de hasta 50 por ciento en predial en la CDMX por usar tecnologías sustentables

El Partido Verde en la Ciudad de México, encabezado por Jesús Sesma Suárez, presentó una propuesta que contempla reducciones del 50 por ciento en el impuesto predial durante los primeros tres años para los propietarios de viviendas que instalen paneles solares y comprueben una disminución de por lo menos 20 por ciento en su consumo de energía eléctrica.

Asimismo, la iniciativa plantea mantener un estímulo fiscal del 20 por ciento durante los tres años posteriores, condicionado a que los equipos de generación de energía solar permanezcan instalados y operen de manera adecuada.

La medida también contempla beneficios para los inmuebles que incorporen infraestructura verde, al otorgar descuentos del 10 por ciento en el predial cuando las azoteas verdes ocupen al menos una tercera parte de la superficie.

Adicionalmente, plantea reducciones del 25 por ciento para aquellas propiedades que destinen un tercio de su terreno para áreas verdes y dispongan de árboles adultos, con el objetivo de incentivar la adopción de ecotecnologías y la preservación de áreas naturales en los hogares capitalinos.

El líder ecologista explicó que estos estímulos representan una oportunidad concreta para aliviar la economía de las familias y contribuir al cuidado del entorno urbano.

"Estos estímulos representan una oportunidad para reducir los gastos familiares y, al mismo tiempo, disminuir las emisiones contaminantes y la demanda de electricidad proveniente de fuentes convencionales, favoreciendo la transición hacia una ciudad ambientalmente responsable", expuso el dirigente.

Finalmente, Sesma Suárez reiteró el compromiso de su organización política para continuar respaldando iniciativas que recompensen de forma efectiva la inversión de la ciudadanía en alternativas sustentables.

"Continuaremos respaldando propuestas que reconozcan mediante incentivos fiscales el esfuerzo de las familias por proteger el medio ambiente, impulsar el aprovechamiento de energías limpias y ampliar los espacios verdes, con el objetivo de promover un desarrollo urbano sustentable en la capital del país", concluyó el legislador.