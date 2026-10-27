Hallan cadáver calcinado en canchas de futbol en Tlalpan

El cadáver calcinado de una persona fue localizado este martes 27 de octubre en las inmediaciones de unas canchas de futbol de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en un camino de la calle Encinos, sin número exterior, en las inmediaciones de Camino a Xitle, en la colonia Tlalpuente.

Personal de campo fue alertado sobre la presencia de una persona calcinada en el lugar, por lo que se movilizaron patrullas del sector, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía de Investigación.

Al arribar, personal médico confirmó que se trataba de una persona sin signos vitales, cuyo cuerpo presentaba quemaduras que lo dejaron calcinado. Hasta el momento, no se cuenta con datos para establecer su identidad.

Los elementos que atendieron la emergencia acordonaron el área para preservar el lugar de los hechos y notificaron a la coordinación territorial correspondiente, a fin de iniciar la carpeta de investigación.

Asimismo, se dio aviso a Servicios Periciales, cuyos especialistas acudieron para realizar el procesamiento de la zona y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre posibles responsables ni han determinado las circunstancias en las que murió la víctima.