Caída de muleta en Metro Indios Verdes interrumpe el servicio

La caída de una muleta a las vías de la terminal Indios Verdes, de la Línea 3 del Metro, provocó la suspensión del servicio durante varios minutos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las muletas provocaron un cortocircuito, por lo que fue necesario suspender el suministro de energía.

Esta tarde se realizó un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico (muleta) de la zona de vías en la terminal Indios Verdes de la Línea 3”, indicó el organismo a las 17:42 horas.

En redes sociales circularon imágenes de humo debajo de un tren provocado por la caída de la muleta.

El STC solicitó a los usuarios sujetar correctamente sus pertenencias.

Recuerda resguardar tus pertenencias mientras esperas en el andén; al caer a vías, pueden provocar cortocircuitos y generar retrasos en el servicio”, indicó.

Tras retirar el objeto, el servicio se reanudó en esa línea del Metro que va de Indios Verdes a Universidad.

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