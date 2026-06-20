Incendio consume bodega de anuncios en Iztapalapa
Para facilitar e trabajo de los servicios de emergencia y evitar mayores daños, las autoridades desalojaron a varias personas
Un incendio registrado la tarde de este sábado, consumió una bodega de anuncios publicitarios en la alcaldía Iztapalapa, situación que obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 100 personas.
El siniestro ocurrió en el cruce de Javier Rojo Gómez y Eje 6 Sur, en la colonia San Pedro, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y otros servicios de emergencia desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, como medida de seguridad, fueron desalojadas alrededor de cien personas mientras se realizaban las labores de combate al incendio.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni han dado a conocer las causas que originaron el fuego.
Debido a la presencia de vehículos de emergencia y a los trabajos que se desarrollan en el lugar, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y ceder el paso a las unidades de atención de emergencias.