Incendio consume bodega de anuncios en Iztapalapa

Un incendio registrado la tarde de este sábado, consumió una bodega de anuncios publicitarios en la alcaldía Iztapalapa, situación que obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 100 personas.

El siniestro ocurrió en el cruce de Javier Rojo Gómez y Eje 6 Sur, en la colonia San Pedro, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y otros servicios de emergencia desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, como medida de seguridad, fueron desalojadas alrededor de cien personas mientras se realizaban las labores de combate al incendio.

Foto: Especial

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni han dado a conocer las causas que originaron el fuego.

Debido a la presencia de vehículos de emergencia y a los trabajos que se desarrollan en el lugar, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y ceder el paso a las unidades de atención de emergencias.