Por vientos fuertes, activan Alerta Amarilla para 11 alcaldías

Debido al pronóstico de vientos fuertes para la tarde y noche de este sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de la dependencia, se prevén rachas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora entre las 14:00 y las 20:00 horas en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones para evitar accidentes, ya que las fuertes rachas podrían provocar la caída de ramas, árboles, lonas u otros objetos.

Foto: Especial

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra guardar o retirar objetos que puedan desprenderse por la acción del viento, evitar subir a azoteas, andamios o cornisas, así como mantenerse alejados de postes de energía eléctrica y telefonía.

Asimismo, se pidió a los automovilistas extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas arboladas o donde existan estructuras susceptibles de ser derribadas por el viento.

La SGIRPC recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número 911, así como en Locatel.

La tarde de este sábado se registró la caída de árboles y ramas en varias zonas de la capital, lo cual fue consecuencia de las lluvias recientes y fuertes rachas de viento.

Los servicios médicos atendieron a algunas personas que presentaron crisis nerviosa, ya que estaban en un vehículo sobre el que cayó un árbol.