Ajolote se apropia de playeras y medallas del Maratón y Medio Maratón

Con la imagen del ajolote y la serpiente emplumada fusionadas sobre un Sol Azteca, autoridades capitalinas presentaron las playeras conmemorativas y medallas oficiales que recibirán los participantes del Medio Maratón y Maratón de la Ciudad de México 2026.

La ceremonia se realizó en el Foro Abierto de la Cineteca Nacional Chapultepec, donde fueron revelados los diseños que acompañarán las dos pruebas atléticas más importantes de la capital del país: la Edición 19 del Medio Maratón Ciudad de México BBVA, programado para el 12 de julio y la edición 43 del Maratón CDMX Telcel, que se correrá el próximo 30 de agosto.

Las prendas de colección incorporan la figura del ajolote, convertido en uno de los símbolos de la Ciudad de México como sede mundialista, entrelazado con una serpiente emplumada. Ambas imágenes se integran en una composición inspirada en el Sol Azteca y, de acuerdo con los organizadores, representan la unión entre pasado y futuro.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La playera oficial del Maratón será de color verde esmeralda, mientras que la del Medio Maratón lucirá un tono rosa.

La medalla del Maratón 2026 retoma los mismos elementos iconográficos y añade un detalle distintivo: un espejo colocado en la parte central de la pieza, que simboliza el reflejo de los miles de corredores que han formado parte de la historia de esta competencia.

La edición 2026 marcará además un cambio significativo en el recorrido del Maratón capitalino, ya que por primera vez tendrá como meta el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante la alta demanda de registros, los organizadores anunciaron la apertura de cinco mil lugares adicionales para los corredores interesados.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Durante la presentación, el secretario del Deporte capitalino, Javier Hidalgo, destacó el crecimiento que ha experimentado la cultura del running en el país, señaló que las inscripciones para el Medio Maratón se agotaron en apenas 12 horas después de abrirse la convocatoria.

Hoy presentamos esta playera, pero también un símbolo que acompañará kilómetros de preparación, horas de entrenamiento y la emoción de cruzar una meta que para cada persona tiene un significado distinto”, expresó.

Subrayó que México se ha convertido en uno de los países con mayor proporción de personas que practican correr o trotar.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

De acuerdo con la firma internacional Estrategia, el 24 por ciento de la población mexicana realiza esta actividad, una cifra superior a la registrada en países como Estados Unidos y Japón.

A nombre de la Jefa de Gobierno, Hidalgo atribuyó este auge a una creciente necesidad de recuperar y aprovechar los espacios públicos para el deporte y la convivencia, que se impulsa en la ciudad y en país.

Sin embargo, reconoció que aún existen desigualdades en el acceso a infraestructura deportiva y áreas verdes entre distintas zonas de la capital.