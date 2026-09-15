Inicia demolición tras explosión en Álvaro Obregón

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), así como de Protección Civil y de la alcaldía Álvaro Obregón iniciaron, esta mañana, la demolición del inmueble contiguo a la taquería La Bajadita tras la explosión registrada el viernes pasado que dejó a dos víctimas mortales.

Aproximadamente a las 08:00 horas de este martes en el predio ubicado sobre la avenida Alta Tensión, se comenzará por el inmueble con las mayores afectaciones para continuar con las cuatro viviendas que sufrieron daño estructural.

La alcaldía Álvaro Obregón mantiene la coordinación con el gobierno capitalino para la atención de esta emergencia, así como en el acompañamiento de los vecinos afectados por la explosión.

En el lugar permanece personal de los dos órdenes de Gobierno, así como de salud, que ofrece atención médica gratuita. Asimismo, se continúa con el reparto de alimentos tres veces al día.

Esta tarde el alcalde Javier López Casarín arribará al sitio para supervisar los trabajos