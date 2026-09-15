Pirotecnia y alcohol concentran 7 de cada 10 reportes de emergencia en las Fiestas Patrias en CDMX

Durante la temporada de Fiestas Patrias, las celebraciones enfrentan un riesgo latente debido al uso de artefactos explosivos y la ingesta desmedida de alcohol, problemáticas que concentran el grueso de los auxilios solicitados por la ciudadanía.

De acuerdo con las estadísticas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 6 de cada 10 reportes atendidos en estas fechas están vinculados directamente con el uso de pirotecnia. A esta problemática se suma el 10% de los casos restantes, los cuales derivan del consumo excesivo de alcohol durante los festejos por el Grito de Independencia.

Ante este escenario, el organismo alertó sobre las graves afectaciones que los estruendos provocan en los animales de compañía. "Afectan seriamente a animales de compañía, ya que perciben los sonidos con mayor sensibilidad que los humanos, lo que les genera miedo, desorientación e intentos de escape", advierte el reporte oficial.

Como medida de protección a través de su programa CompAnimal, se recomienda mantener a las mascotas en espacios seguros al interior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, y brindarles acompañamiento.

En el rubro vehicular y de salud pública, el Consejo Ciudadano recordó la importancia de moderar la ingesta de bebidas embriagantes y colaborar con las autoridades a través de los operativos de control.

Al respecto, el organismo destacó los beneficios de los puntos de revisión al señalar que contribuyen a una "reducción de hasta 70% en los incidentes de tránsito graves". Asimismo, exhortó a la población a conocer sus límites, evitar retos con alcohol y no conducir bajo ninguna circunstancia si se ha bebido.

Para salvaguardar la integridad de quienes acudan a plazas públicas, bares o restaurantes, las autoridades recomendaron planificar los traslados, compartir la ubicación con personas de confianza, cuidar las pertenencias y evitar revelar información personal a desconocidos.