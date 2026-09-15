Incendio en bodega recicladora de Iztapalapa deja 100 evacuados

Una intensa columna de humo cubrió la zona oriente de la Ciudad de México tras el incendio registrado en una bodega recicladora ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Herminio Chavarría, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y obligaron a una amplia movilización de cuerpos de emergencia. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, junto con personal Táctico Operativo, acudieron al sitio para contener el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas cercanas.

En seguimiento al siniestro, las autoridades confirmaron que se realizó el acordonamiento de la zona y la evacuación preventiva de 100 personas, sin que se registraran lesionados.

El operativo incluyó el uso de pipas de agua de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) activó dos garzas para garantizar el abastecimiento de agua durante las labores de control.

La columna de humo fue visible desde varios kilómetros de distancia, generando alarma entre vecinos y transeúntes. Las autoridades recomendaron evitar acercarse al área afectada y pidieron a los automovilistas facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Actualmente se realizan revisiones en inmuebles aledaños para descartar afectaciones estructurales y garantizar la seguridad de los habitantes. El incendio permanece bajo vigilancia para prevenir cualquier reactivación.