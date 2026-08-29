Evacuan a 50 personas por fuga de gas y cortocircuito en alcaldía Benito Juárez
El incidente ocurrió en un edificio de departamentos en Prolongación Uxmal y General Manuel Rincón, colonia General Pedro María Anaya.
Unas 50 personas debieron ser evacuadas debido a un cortocircuito que dañó la tubería de gas y provocó una fuga. El incidente ocurrió en un edificio de departamentos ubicado cerca del cruce Prolongación Uxmal y General Manuel Rincón en la colonia General Pedro María Anaya de la alcaldía Benito Juárez.
“A causa de un corto circuito en el cableado eléctrico de la acometida de un edificio, se registró un conato de incendio que dañó la instalación de gas natural ocasionando una fuga”, reportó la mañana de este sábado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron la fuga y personal de la empresa de gas natural reparó la tubería.
No se reportaron personas lesionadas.
“Como medida de prevención se evacuó a 50 personas del inmueble; sin lesionados”, señaló la SGIRPC.