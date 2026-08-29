Evacuan a 50 personas por fuga de gas y cortocircuito en alcaldía Benito Juárez

Unas 50 personas debieron ser evacuadas debido a un cortocircuito que dañó la tubería de gas y provocó una fuga. El incidente ocurrió en un edificio de departamentos ubicado cerca del cruce Prolongación Uxmal y General Manuel Rincón en la colonia General Pedro María Anaya de la alcaldía Benito Juárez.

Así la emergencia

“A causa de un corto circuito en el cableado eléctrico de la acometida de un edificio, se registró un conato de incendio que dañó la instalación de gas natural ocasionando una fuga”, reportó la mañana de este sábado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Buscan origen de la fuga

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron la fuga y personal de la empresa de gas natural reparó la tubería.

No se reportaron personas lesionadas.

“Como medida de prevención se evacuó a 50 personas del inmueble; sin lesionados”, señaló la SGIRPC.