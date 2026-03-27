¿Cómo funciona Hoy no Circula del sábado 28 de marzo en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula del sábado 28 de marzo de 2026, aplica para todos los vehículos con holograma 2 y, por ser el cuarto sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación PAR.

Lo anterior está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula sabatino del 28 de marzo de 2026 son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos, además los de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Cabe recordar que los autos que tienen restricciones este sábado 28 de marzo, es decir, vehículos con holograma 2 y 1 terminación PAR, no podrán circular de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Los autos del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa a infractores

Si el Hoy No Circula no se respeta el sábado 28 de marzo de 2026 y las autoridades correspondientes identifican el vehículo, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Pese a que la calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido como ‘mala’, autoridades no han decretado Contingencia Ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula opera de forma habitual este sábado en la CDMX y el Edomex.

*DRR*